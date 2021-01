Alemanha: PMI composto sobe para 52 em dezembro, mas serviços mantêm contração

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha subiu de 51,7 em novembro para 52 em dezembro de 2020, segundo pesquisa da IHS Markit divulgada nesta quarta-feira. O componente do setor de serviços subiu de 46 para 47, mas ainda se mantém no terreno de contração, abaixo da marca neutra de 50 pontos.



A leitura do PMI de serviços também veio abaixo das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço a 47,7 pontos. Não havia previsão para o indicador composto.



"Enquanto os negócios se tornaram mais otimistas graças ao desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, o cenário para o curto prazo ainda é incerto", diz o diretor associado da instituição Phill Smith, em nota.