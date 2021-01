Bitcoin ultrapassa US$ 30 mil pela primeira vez na história

O bitcoin, considerado a principal criptomoeda do mercado, ultrapassou a marca dos US$ 30 mil pela primeira vez neste sábado (2). Há pouco, cada bitcoin tinha preço equivalente a US$ 33.004, uma alta de 12,8% em relação ao fechamento mais recente.



A alta estende um rali que, no ano de 2020, levou o bitcoin a superar as marcas históricas de 2017, ano em que chegou a encostar na casa dos US$ 20 mil. Em dezembro de 2020, o criptoativo ultrapassou este preço pela primeira vez na história, e seguiu em alta desde então.



Com a forte tomada de risco nos mercados globais a partir de novembro, com a confirmação da eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos e os resultados dos testes de fase 3 de diferentes vacinas contra a covid-19, o bitcoin foi favorecido por um fluxo de compra.



Adicionalmente, boa parte da alta veio, de acordo com especialistas, da entrada de novos investidores individuais nos mercados internacionais. A criptomoeda encerrou dezembro com preços pouco acima dos US$ 29 mil.