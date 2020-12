Há votos suficientes para aprovar ampliação em pacote nos EUA, diz senador

O senador republicano pelo Missouri, Josh Hawley, afirmou em sua conta no Twitter que há votos suficientes no Senado americano para aprovar o projeto que aumenta de US$ 600 para US$ 2 mil os cheques individuais previstos no pacote fiscal dos Estados Unidos. A medida foi aprovada na segunda-feira pela Câmara dos Representantes americana e deve passar por votação em breve no Senado.



"Nós temos os votos. Vamos votar hoje", publicou o senador na rede social, pedindo que a Casa coloque o projeto em pauta ainda nesta terça-feira.



A ampliação dos cheques do pacote fiscal americano tem sido defendida por Donald Trump e por congressistas democratas, além de republicanos mais alinhados ao presidente dos EUA.