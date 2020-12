Estados-membros da UE apoiam formalmente acordo comercial pós-Brexit

Os Estados-membros da União Europeia apoiaram formalmente o acordo comercial fechado na semana passada com o Reino Unido, estabelecendo relações comerciais, de segurança e econômicas pós-Brexit.



O pacto será assinado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e autoridades do bloco comum nesta quarta-feira, 30, e entrará em vigor provisoriamente em 1º de janeiro.



A votação para ratificar o acordo no Parlamento Europeu deve ocorrer no início de 2021.



O legislativo do Reino Unido, por sua vez, votará o tema nesta quarta-feira.