Reino Unido anuncia acordo comercial com Turquia para o período pós-Brexit

O governo do Reino Unido informou nesta terça-feira que fechou um acordo comercial com a Turquia para o período após a saída definitiva da Grã-Bretanha da União Europeia (UE). O pacto foi assinado após a secretária de Comércio britânica, Liz Truss, e o ministro de Comércio turco, Ruhsar Pekcan, se reunirem em chamada virtual.



O acordo equivale ao volume de produtos negociados entre os dois países em 2019, de 18,6 bilhões de libras, segundo informou o Reino Unido em comunicado.



De acordo com o documento divulgado nesta terça, britânicos e turcos se comprometeram a trabalhar por um acordo de livre comércio mais ambicioso no futuro.



Ainda no comunicado, o governo britânico disse que já fechou acordos comerciais com 62 nações mais a UE - este ainda pendente -, acumulando um total de 885 bilhões de libras em importações e exportações para o período pós-Brexit.