Na volta do Natal muito movimento na Ceasa mas negócios em baixa

Com grande movimento, comerciazliação na Ceasa foi baixa na última segunda feira do ano

Com os pátios cheios, movimento na Central de Abastecimento de Minas Gerais, Ceasa-MG, em Contagem, chamou a atenção nesta última segunda-feira do ano (28/12), entretanto, o entra e sai de caminhões com mercadorias não significou um bom encerramento de 2020 para grande parte de produtores e comerciantes. Diante de uma crise provocada pela pandemia do novo cornavírus, que já se arrasta por dez meses, dezembro, sempre impulsionado pelo consumo das festas de natal e ano novo, não apresentou os resultados esperados. O cáculo é de uma queda em torno de 40% nas vendas e aquisição de produtos.

Marcírio Francisco Pinto, produtor de bananas de Nova União, na Região Metropolitana de BH, classificou de "decepcionante" o movimento no entreposto. Ele confessa que esperava melhor comercialização de seus produtos, uma vez que na semana passada, às vésperas do Natal, viu superadas suas expectativas. "Como na quinta-feira (24) o movimento foi muito grande, esperava que se repetisse nesta semana, mas houve uma queda em torno de 40%". Produtor da fruta de diversas espécies há 30 anos, disse que costuma vender, em média, 150 caixas, entre 2 e 4 toneladas. "Não vendi nem mil quilos", lamentou. Ele apela para que a população não deixe de consumir alimentos: "Para qualquer doença, o primeiro recurso é a alimentação saudável. O medicamento é apenas um complemento que dá certo quanto o corpo está bem cuidado".

Com movimento em baixa, comerciante Leandro decidiu não abrir loja no dia 31. (foto: 28/12/220 - Edesio Ferreira/E.M/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Comerciante de hortigranjeiros no centro de BH, Leandro Tadeu da Silva, sentiu uma queda mais significativa no consumo a partir do dia 15 de dezembro, "quase 50%" observa. Ele atribui à pandemia. Para ele, o comércio na região central foi o mais afetado. "A cidade de repente ficou vazia, e nós atacadistas e varejistas sentimos profundamente a crise, com lojas, restaurantes e bares fechados, as pessoas, em casa, passaram a comprar nos bairros, próximo às suas residências." A suspensão das aulas também afetou muito o movimento, segundo Leandro, os pais que levavam filhos à escola costumavam "aproveitar a viagem" e fazer o sacolão no caminho.

Diante do baixo movimento nas vésperas natalinas, Leandro decidiu não abrir no dia 31. "não compensa", lamenta. O comerciante tomou medidas mais drásticas, diminuiu o espaço da loja pela metade, "para dar conta do aluguel" e demitiu três dos cinco funcionários.

Apesar dos pesares, tem gente comemorando, o caso de Carlos Henrique Pires Morais, que atua no ramo de frutas no Mercado Livre do Produtor (MLP). Seus principais clientes são lojas, atacadistas, sacolões e supermercado. Ele conta que as geadas que acometeram o inverno no sul do país, redirecionou o mercado de frutas para produtores mais próximos. Com menor produção, os preços subiram para os agricultores mineiros. Ele calcula que houve uma baixa na oferta em torno de 20 a 30%. "Passamos a comprar pêssego, goiaba, ameixa, nectarina, uva e mação de Barbacena. Ele comercializa em torno de 50 toneladas/ano.

(foto: 28.12.20 - Edesio Ferreira/E.M/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

A assessoria da Ceasa disse que não dispõe de número de pessoas e veículos circulando no entreposto, até este momento de dezembro. Informou ainda que desde o início da pandemia, a central já utilizou diversas formas de orientação contra a Covid-19, como faixas, carros de som, postagens em redes sociais, matérias no site e panfletos. Criou determinações para o funcionamento da estatal durante o período da pandemia, que foram encaminhadas para as Associações de Comerciantes, Produtores Rurais e Carregadores que trabalham na CeasaMinas.

Segundo a resposta da assessoria, os produtores rurais "estão sendo incentivados a formarem grupos onde uma pessoa traz para CeasaMinas a produção de todas as outras. Há ainda uma expressa orientação da diretoria da estatal para que os trabalhos desenvolvidos pelas empresas concessionárias sejam escalonados de forma a reduzir o número de pessoas, privilegiando as atividades com escalas reduzidas e/ou trabalhos remotos/home-offíce. Parte dos funcionários da própria CeasaMinas também está em home-office."

A empresa informou que implantou uma série de medidas preventivas contra o coronavírus, "o que tem permitido garantir a normalidade do abastecimento agroalimentar à população e proteger a saúde de funcionários, produtores rurais, lojistas, consumidores, movimentadores de mercadorias e demais trabalhadores."

Em boletim publicado na quarta-feira (16/12) a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) constatou que os acompanhamentos da ceia de Natal estão mais caros. Hortaliças como batata e cebola tiveram alta de preços no último mês, segundo o 12º Boletim Prohort. A análise realizada mensalmente pela Conab considera as hortaliças mais comercializadas nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país e que têm maior participação no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA). Integram a avaliação: alface, batata, cebola, cenoura e tomate.

O comportamento deve-se especialmente à baixa disponibilidade de batata. Apenas em setembro os preços estiveram mais baixos pela grande oferta do produto naquele período. O clima mais quente em setembro encurtou o ciclo de produção, adiantou a colheita e motivou a concentração da oferta. Como consequência, no período seguinte, a disponibilidade diminuiu e os preços subiram.

Na comparação de outubro com setembro, a oferta de batata nas Ceasas analisadas pela Conab foi cerca de 10% menor. Esta queda foi ainda maior (20%) na comparação entre novembro e outubro. O movimento foi mais intenso nos estados de São Paulo e de Goiás. Neste último, a safra está praticamente encerrada.

Entre essas hortaliças, predominou alta de preços, com exceção do tomate, que ficou mais barato em São Paulo/SP, Vitória/ES, Curitiba/PR e Recife/PE no comparativo de novembro com outubro. A maior queda, de cerca de 15%, foi em Recife (20,81%), especialmente devido ao aumento da oferta do produto originário do próprio estado.

Os preços da banana, laranja, maçã, mamão e melancia tiveram variação moderada em novembro, quando comparados aos do mês anterior. A melancia registrou queda tanto na quantidade comercializada como nos preços, mesmo com o fim da safra na região de Uruana/Ceres (GO).

Segundo o boletim esse cenário deve-se à menor demanda na maior parte do mês, devido ao tempo ameno e às chuvas, além da menor qualidade de alguns carregamentos. As exportações se mantiveram como um bom canal para o produtor brasileiro. As minimelancias cultivadas no Rio Grande do Norte encontraram mercado na Europa e as melancias de Goiás abasteceram países do Mercosul.