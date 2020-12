Superintendência do Cade aprova aquisição de ativos da Copagril pela LAR

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Lar Cooperativa Agroindustrial (LAR), de determinados ativos da Cooperativa Agroindustrial Copagril localizados no Estado do Paraná. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Os ativos que fazem parte da operação são relacionados a uma unidade industrial de abate de aves da Copagril com sede no município de Marechal Cândido Rondon e uma unidade industrial de rações, no município de Entre Rios do Oeste.



De acordo com parecer sobre o negócio, os principais ativos a serem adquiridos serão imóveis que formam as duas unidades industriais, além de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, e ainda contratos de produção avícola integrada com parceiros integrados.



O valor da operação não foi divulgado. Segundo as requerentes, no entanto, a operação ocorre no contexto de intercooperação e situação financeira delicada enfrentada pela Copagril, "tornando-se meio efetivo para a continuidade de suas atividades".



Para a LAR, o negócio permitirá à companhia ampliar suas atividades no mercado nacional e internacional, diversificando o risco operacional e sanitário de suas atividades.