CPPI recomenda leilões para suprimento de sistemas isolados e de transmissão

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) recomendou ao presidente da República a qualificação no programa de três leilões de energia elétrica para 2021: dois de transmissão e um para suprimento aos Sistemas Isolados. A recomendação do Conselho está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 28.



A publicação no DOU pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/12/2020&jornal;=515&pagina;=23&totalArquivos;=533