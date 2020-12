Preços altos dos alimentos sacrificam mais as famílias do interior de Minas

"A gente fazia compras uma vez por mês, mas, agora, vamos toda semana para comprar aos poucos e aproveitar as ofertas da vez", Renato Zamboni, analista de suporte de redes, com a mulher, Adriane (foto: Fotos: Marcos Alfredo/Divulgação)



A disparada dos preços dos alimentos sacrifica o interior de Minas Gerais e eleva as previsões para o custo de vida num começo de ano, por tradição, carregado pelas despesas típicas com impostos e mensalidades escolares. Em Uberlândia, no Triângulo, a inflação alcançou 3,80% de janeiro a novembro, tendo superado toda a variação em 2019 medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A evolução foi maior, inclusive, que aquela apurada em Belo Horizonte, de 3,74% no mesmo período, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), vinculada à UFMG.



A pressão sobre o orçamento das famílias também surpreende em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde o custo da cesta básica de alimentos está 35,82% mais alto do que em 2019. O reajuste da despesa essencial à mesa ultrapassou a remarcação de 33,53% sobre o ano passado das despesas com a cesta em BH, também pesquisada pela Fundação Ipead. Os gastos somam R$ 500,02 na cidade, que é uma das mais importantes do interior de Minas, seguindo a uma distância nem tão larga assim para o valor de R$ 553,24 cotado na capital.





Montes Claros, os preços dos alimentos têm pesado no bolso do consumidor da cidade-polo do Norte do estado neste ano. Os dados mais recentes da pesquisa da cesta básica, feita regularmente pela Unimontes, indicam que de janeiro a agosto a chamada ração essencial já havia encarecido 11,26%, enquanto em BH, nos mesmos meses, os alimentos básicos sofreram com reajuste de preços de 3,14%, em média.



"Agora, eu e a esposa fazemos o almoço e jantar. A gente percebeu como aumentaram os preços, então, evitamos lanches fast-food", Joab Campos, administrador



A redução da oferta de alimentos no Brasil em 2020, devido à expansão dos embarques ao exterior, o que fez os preços dispararem no mercado interno, sacrifica, ainda, a população de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. As despesas com os produtos essenciais de alimentação no município consumiram quase 43% do valor do salário mínimo (de R$ 1.045).





Parece pouco quando o percentual é comparado à fatia de 52,94% que a cesta básica leva, em BH, do piso salarial no país do mercado formal de trabalho, mas a população de Divinópolis tem se preocupado, da mesa forma, com os serviços mais caros. Tanto é assim que a cabeleireira Janandreia Nunes, de 34 anos, se viu forçada a reduzir os preços pagos pelos clientes. “Não dava para cobrar o mesmo valor. Muita gente ficou devendo e não tinha nem como cobrar. Enquanto isso, os preços no supermercado ficaram sem noção”, reclama.





Há um conjunto de fatores, agravados pela pandemia de COVID-19, que explica as dificuldades das famílias para administrar as contas neste ano, de acordo com Ricardo Freguglia, professor de economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). “Quando há escassez devido à chuva, pandemia, transporte, o preço sobe. É difícil saber qual é o fator predominante, porque não temos um acompanhamento específico. Mas, certamente, a pandemia gera efeitos. E os preços podem aumentar também devido aos custos mais elevados no momento”, afirma.





‘Exorbitantes’ Para o analista de suporte de redes Renato Zamboni, de 56, arroz, frios e frutas foram os produtos que mais encareceram em Juiz de Fora, e por isso, ele e a mulher, Adriane, precisaram mudar os hábitos de consumo. Para economizar, eles deixaram de comer fora de fora e reduziram os pedidos pelos aplicativos. “Os preços aumentaram muito, estão exorbitantes. Antigamente, a gente fazia compras uma vez por mês, mas, agora, vamos toda semana para comprar aos poucos e aproveitar as ofertas da vez.”





O administrador Joab Campos, de 26, percebeu remarcações expressivas de preços de itens como o arroz e frutas. Ele conta que, em casa, aumentou muito o consumo mensal de alimentos, pois, antes da pandemia, costumava se alimentar fora de casa. “Agora, eu e a esposa fazemos o almoço e o jantar. A gente percebeu como aumentaram os preços, então, evitamos comer lanches fast-food para economizar”, afirma.





A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária de Juiz de Fora faz pesquisa semanal dos preços da cesta básica em sete supermercados, acompanhando a evolução dos gastos do consumidor com 13 alimentos de primeira necessidade. É também feita a pesquisa da cesta básica regional, na qual está incluídos 22 itens.