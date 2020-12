CEO da Tesla, Elon Musk expõe racha com a Apple

São Paulo, 23/12/2020 - O CEO da Tesla, Elon Musk, foi ao Twitter no fim da noite desta terça-feira (22) expor rachas entre sua companhia e a Apple. Ele chamou de "estranha" a informação de que a concorrente pretende retomar projeto de lançar um carro elétrico até 2024 e revelou que não foi recebido pelo CEO da Apple, Tim Cook, quando quis vender a empresa para a outra gigante do Vale do Silício por 10% do valor atual de mercado, avaliado em US$ 607 bilhões. De acordo com Musk, o aceno teria sido feito durante "os dias mais sombrios do programa Model 3", nas palavras do executivo. Entre 2017 e 2018, a Tesla quase faliu ao tentar lançar o Model 3, hoje seu veículo mais vendido, em meio a dificuldades de atingir metas de produção e grandes despesas.