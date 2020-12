Petrobras fecha novos contratos de fornecimento com a Braskem

A Petrobras fechou novos contratos de fornecimento de matéria prima para a Braskem, de nafta petroquímica para a unidade de São Paulo, e de etano e propano para a planta do Rio de Janeiro.



No caso do contrato de nafta, o valor estimado a ser recebido pela Petrobras é de R$ 19 bilhões, e entra em vigor a partir de quarta-feira, 23, válido até 31 de dezembro de 2025. Serão fornecidos até 2 milhões de toneladas por ano.



Pelo fornecimento de etano e propano, o valor estimado pela Petrobras é de R$ 7,6 bilhões. Este contrato entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, e também vai até o fim de 2025. As quantidades dos produtos são equivalentes à produção, pela Braskem, de 580 mil toneladas por ano de eteno.