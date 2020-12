Congresso envia texto de projeto da LDO para sanção de Bolsonaro

O Congresso Nacional enviou, nesta terça-feira, 22, o texto do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta foi aprovada na semana passada.



Oficialmente, o Planalto tem até o dia 12 de janeiro para sancionar a lei, podendo vetar itens do projeto. A sanção, porém, deve ocorrer ainda neste mês em função da urgência para o governo executar despesas em 2021.