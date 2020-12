EUA: pacote de estímulos inclui US$ 13 bilhões para agricultores e pecuaristas

O pacote de estímulos fiscais de US$ 900 bilhões aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos inclui ajuda de US$ 13 bilhões para o setor agropecuário, de acordo com detalhes divulgados pela senadora democrata Debbie Stabenow, de Michigan. Desse montante, que será usado na compra de alimentos e em pagamentos diretos, US$ 5 bilhões serão destinados a agricultores e US$ 3 bilhões, a criadores de animais de produção.



O valor vai se somar aos US$ 46 bilhões em pagamentos diretos do governo federal a produtores rurais projetados para este ano. Boa parte desses pagamentos é para compensar perdas causadas pela pandemia de covid-19. Por causa dessa ajuda, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) estima que a renda total do setor agropecuário este ano será a maior em sete anos. Fonte: Dow Jones Newswires.