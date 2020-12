Aneel amplia programa Resposta da Demanda a todos consumidores

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta segunda-feira, 21, ampliar o programa piloto de Resposta da Demanda para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). Até então, a iniciativa estava restrita a consumidores livres, parcialmente livres e do Norte e Nordeste.



Para o relator do processo, diretor Efrain da Cruz, a medida permitirá a análise de dados mais concretos sobre o programa, o que permitirá uma decisão regulatória com mais conhecimento do comportamento dos consumidores. Isso porque pela baixa adesão do programa nas regras atuais existem poucas informações para análise.



Em seu voto, o diretor afirmou que a baixa procura pelo programa deve-se a decisões judiciais vinculadas ao risco hidrológico, regulamento recentemente pela agência. Segundo ele, no auge do programa houve apenas dois participantes e um consumidor propôs 15 ofertas de resposta da demanda, entre junho e final de outubro.