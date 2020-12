Presidente do BC inicia período de férias no dia 21

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, inicia na próxima segunda-feira, 21, um período de férias que irá se estender até o dia 8 de janeiro. No período, ele será substituído pelo diretor de Política Monetária, Bruno Serra Fernandes.



Veja a seguir as agendas dos diretores do BC para a segunda-feira:



Fabio Kanczuk, diretor de Política Econômica



Manhã - Despachos internos em Boston (EUA).



16h às 17h - Reunião, por videoconferência, com Daniel Machry Brum, Economista, Bruno Bak, Sócio e Gestor, Guilherme Preciado, Gestor, Eduardo Marques, Economista, e Gustavo Vieira, Economista, da Opportunity Gestão de Investimentos, para exposição do cenário macroeconômico pelos audientes. (fechado à imprensa)



18h às 19h - Reunião, por videoconferência, com Fernanda Guardado, Economista-Chefe, e David Cohen, Tesoureiro, do Banco Bocom BBM, para exposição do cenário macroeconômico pelos audientes. (fechado à imprensa)



Bruno Serra Fernandes, diretor de Política Monetária



11h às 12h - Reunião, por videoconferência, com investidores, trazidos pela Necton, para tratar sobre conjuntura econômica. (fechado a imprensa)



15:30 às 16:30 - Reunião, por videoconferência, com investidores, trazidos pela UBS Brasil, para tratar sobre conjuntura econômica. (fechado a imprensa)