BC da Colômbia mantém taxa básica de juros em 1,75%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira, 18, manter a taxa básica de juros em 1,75%, em decisão tomada por 5 votos a 2. Em comunicado, a entidade afirmou que indicadores recentes confirmam a recuperação da economia no país, e espera que esse movimento continue ao longo do ano que vem.



Por outro lado, diz a instituição, a inflação segue abaixo das estimativas de analistas e autoridades econômicas consultadas.



A projeção para a trajetória de inflação na Colômbia prevê níveis baixos durante o primeiro trimestre de 2021, antes de uma aceleração no restante do ano, diz o BC colombiano.



A expectativa da entidade para a inflação no país até o fim de 2021 é de 2,7%, e de 3% no fim de 2022.



"A carteira de crédito e as taxas de juros continuam respondendo aos estímulos da política monetária. As condições financeiras externas continuam favoráveis para o financiamento da economia colombiana", conclui a autoridade monetária.