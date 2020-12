Para Fed, é vital que sistema financeiro esteja preparado para mudança climática

A integrante do conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Lael Brainard afirmou nesta sexta-feira, 18, que é "vital" que o sistema financeiro esteja preparado para as mudanças climáticas, com uma série de riscos sendo monitorados em virtude do tema. Eventos climáticos extremos "estão aumentando", e podem causar uma série de perdas ao setor, disse Brainard.



As declarações foram feitas em um painel sobre a relação entre o sistema financeiro e as mudanças climáticas. "Há muito trabalho a fazer, tanto no setor privado quanto no público, mas alguns bancos já estão mudando sua governança no tema", ressaltou.



Segundo a dirigente, o Fed, publicou pela primeira vez, no último trimestre, uma recomendação de investimentos destacando a importância de destinar recursos com foco na resiliência climática.



Os bancos vem sendo encorajados a investir e emprestar recursos a iniciativas que tem o intuito de preparar para desastres, de acordo com Brainard. Outro campo de ação do Fed na área é buscar mais transparência e precificação de riscos.



"A transição para energias verdes é muito importante", indicou ainda a dirigente, sem grandes detalhes.



Sobre a atual crise, Brainard afirmou que o "choque da covid-19 afetou desproporcionalmente os mais vulneráveis". Mas lembrou que a comunidade cientifica estava "bem informada, e vimos a importância de preparo e resiliência a riscos", em uma alusão às futuras crises em virtude do clima.