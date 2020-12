Publicado o edital de concessão de aeroportos da 6ª rodada

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 18, traz o aviso do leilão de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos de Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR, Navegantes/SC, Londrina/PR, Joinville/SC, Bacacheri/PR, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/RS, Formando O Bloco Sul; dos Aeroportos de Goiânia/GO, São Luís/Ma, Teresina/PI, Palmas/TO, Petrolina/PE e Imperatriz/Ma, Formando O Bloco Central; e dos Aeroportos de Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM e Boa Vista/RR, Formando O Bloco Norte.



O edital para a sexta rodada de concessão, que inclui os 22 aeroportos, foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na quinta-feira, conforme noticiou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Segundo o edital, a entrega das propostas será no dia 1º de abril de 2021 e o leilão, no dia 7 de abril do próximo ano.