Construções de moradias iniciadas nos EUA sobem 1,2% em novembro ante outubro

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos avançaram 1,2% em novembro ante outubro, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,547 milhão de unidades, divulgou nesta quinta-feira, 17, o Departamento do Comércio. Analistas consultados pelo Wall Street Journal, porém, previam queda, de 0,7%, a 1,52 milhão.



Já as permissões somaram 1,639 milhão, uma alta de 6,2% na mesma comparação mensal.