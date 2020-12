BoE mantém juro básico em 0,10% e tamanho de programa de QE em 895 bi de libras

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 0,10% e o tamanho do seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 895 bilhões de libras, como esperado por analistas. De acordo com o comunicado divulgado após o término da reunião de política monetária desta quinta-feira, a última de 2020, ambas as decisões foram unânimes entre os nove dirigentes da instituição.



Na ata divulgada juntamente com o comunicado, a instituição frisou que pode aumentar o ritmo de compras de ativos "caso o funcionamento do mercado volte a piorar substancialmente", para garantir a "transmissão eficaz" da política monetária.



No comunicado, o BOE também ressaltou que o Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) não irá "apertar" a política "pelo menos até que haja evidências claras de que avanços significativos estão sendo feitos na eliminação da capacidade ociosa e no cumprimento sustentável da meta de inflação de 2%".



O BoE reconheceu que a atividade global foi afetada recentemente pela reimposição de restrições à circulação de pessoas, e que as perspectivas econômicas permanecem "incomumente incertas", mas disse que a vacina para a covid-19 "provavelmente reduzirá os riscos de baixa para as perspectivas".



De qualquer forma, o BC inglês frisou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no quarto trimestre do ano "provavelmente será mais fraco" do que o projetado em novembro.



"Se as perspectivas para a inflação enfraquecerem, o Comitê estará pronto para tomar as medidas adicionais necessárias para cumprir seu objetivo", ressaltou também o BC.