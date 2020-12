IPC-Fipe sobe 0,88% na 2ª quadrissemana de dezembro, após avançar 0,97% na 1ª

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, avançou 0,88% na segunda quadrissemana de dezembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira (17) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na primeira quadrissemana do mês, a alta havia sido de 0,97%.



Na segunda quadrissemana de dezembro, cinco componentes perderam força: Habitação (de alta de 0,06% na primeira quadrissemana do mês para um avanço de 0,03% na mais recente); Alimentação (de 2,22% a 2,18% na mesma comparação); Transportes (de 0,88% a 0,87%); Despesas Pessoais (de 1,57% a 1,07%); e Vestuário (de 0,71% a 0,61%).



Já no item Saúde houve alta de 0,29% na primeira quadrissemana de dezembro e avanço de 0,31% na segunda. No caso de Educação, a estabilidade da primeira quadrissemana se seguiu a uma alta de 0,03% na mais recente.



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de dezembro:



- Habitação: 0,03%



- Alimentação: 2,18%



- Transportes: 0,87%



- Despesas Pessoais: 1,07%



- Saúde: 0,31%



- Vestuário: 0,61%



- Educação: 0,03%



- Índice Geral: 0,88%.