Fitch: comércio global de bens e serviços se recupera e deve recuar 9,6% em 2020

O comércio global de bens e serviços teve uma queda menor que a prevista em 2020 e deve encerrar o ano com recuo de 9,6%, antes de crescer cerca de 8% no ano que vem, segundo projeção da Fitch Ratings em relatório enviado a clientes. A instituição aponta que, apesar da crise atual registrar uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) global bem mais acentuada, o recuo do comércio internacional provavelmente será mais brando do que o da crise de 2009.



Segundo explica a Fitch, a recuperação do comércio ocorre desde abril e foi puxada por "robustas" importações de bens eletrônicos e médicos feitas pelos Estados Unidos e pela União Europeia (UE), em meio à pandemia de coronavírus. "O comércio global de mercadorias já recuperou a maioria das perdas sofridas no auge da crise e no terceiro trimestre de 2020 apenas 3,8% abaixo dos níveis pré-pandêmicos do quarto trimestre do ano passado em termos de volume comercializado", acrescenta a agência de classificação de risco.



A Fitch aponta, porém, para um cenário menos favorável para o comércio de serviços. De acordo com pesquisa da instituição, ao adicionar este setor à conta, o volume comercializado no trimestre passado fica 8,7% inferior ao último trimestre de 2019. Já a soma total de serviços importados por EUA e UE caiu 32% entre dezembro de 2019 e abril de 2020, aponta a Fitch, que complementa ao dizer que a recuperação do setor deve permanecer "morna".