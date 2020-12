Pitch Day da Petrobras vai selecionar startups de inovação em saúde e segurança

Na próxima terça-feira, 22, 19 startups pré-selecionadas pela Petrobras vão se apresentar no Pitch Day da companhia para concorrer no processo de soluções rápidas, iniciado há cerca de um mês, e que visa testar internamente soluções inovadoras, validadas ou em fase de validação no mercado, para as áreas de Saúde e Segurança Operacional e Otimização e Automação de Processos.



Serão escolhidas cerca de 10 soluções para contratação, no valor de até R$ 60 mil cada, com verba total de R$ 600 mil, informou a estatal. "Inovar está no nosso DNA, e o que temos feito é intensificar o relacionamento com todo o nosso ecossistema de inovação, como o caso deste edital piloto de soluções rápidas. Buscamos ideias criativas capazes de melhorar nossos processos e trazer mais segurança às nossas operações, gerando mais valor para o nosso negócio", afirmou em nota o diretor de Transformação Digital e Inovação, Nicolás Simone.



Durante o período do contrato, as soluções serão testadas em condições representativas do ambiente real, para avaliação do potencial de contribuição para os negócios da empresa. A previsão é de que a lista das vencedoras seja divulgada ainda este mês, e que os processos de contratação e início de testes aconteçam no primeiro trimestre de 2021.



Entre as pré-selecionadas estão soluções para redução de acidentes de trabalho; redução de quantidade de lesões por esforço excessivo e fadiga em atividades repetitivas; aumento da eficiência na manutenção de equipamentos; monitoração de variáveis ambientais; entre outras.



Dois desafios lançados pela Petrobras - Aumento do conforto (mobilidade e térmico) e melhoria de desenvolvimento de uniforme (macacão)/Aumento de segurança ocupacional para os mergulhadores - não tiveram empresas aprovadas.