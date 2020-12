Fed estende linha de swap cambial que inclui BC do Brasil até setembro de 2021

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quarta-feira a extensão, até 30 de setembro de 2021, de sua de linha de swap cambial temporária. A decisão se aplica aos nove bancos centrais previamente listados na decisão de março de 2020 que criou o programa, incluindo o Banco Central do Brasil.



O FIMA Repo Facility, dispositivo que facilita a recompra de títulos por autoridades monetárias estrangeiras e internacionais, também foi estendido para o mesmo prazo, fornecendo alternativa temporária de dólares americanos às vendas de títulos no mercado aberto.



Segundo a entidade monetária, a extensão desses dispositivos ajudará a sustentar as melhorias recentes nos mercados globais de financiamento em dólares americanos, servindo como um importante suporte de liquidez.



O Fed já havia estendido ambos os dispositivos em julho deste ano, que tinham previsão de funcionamento até março de 2021.