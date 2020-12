Fed mantém a taxa dos Fed Funds entre 0% e 0,25% ao ano, em decisão unânime

Os integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiram nesta quarta-feira, 16, manter a taxa dos Fed funds na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, conforme esperado por analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A decisão foi por unanimidade.



O Fed também decidiu manter a taxa de desconto em 0,25% e a taxa de juros sobre excesso de reservas (IOER, na sigla em inglês) em 0,10%.



Projeções



Conforme projeções divulgadas pelo Fed, os juros nos Estados Unidos devem permanecer na faixa atual de 0% a 0,25% ao menos até 2023.



Todos os 17 dirigentes do Fed veem a taxa dos Fed Funds na faixa atual, entre 0% e 0,25%, em 2020 e 2021. Para 2022, 16 dirigentes veem os juros na mesma faixa, entre 0% e 0,25%, e apenas um dirigente vê as taxas na faixa entre 0,25% e 0,5%.



Dos 17 dirigentes, 12 veem os juros na faixa atual, entre 0% e 0,25%, em 2023, enquanto três veem taxas entre 0,25% e 0,50%; um vê os juros na faixa entre 0,50% e 0,75%; e outro vê as taxas entre 1,00% e 1,25%.



No longo prazo, oito dirigentes veem as taxas em 2,50%; três veem os juros em 2,25%; dois em 3,0%; um entre 2,25% e 2,50%; um em 2,75%; e outro em 2,00%.