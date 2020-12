Brasil entende recados da OCDE sobre questão ambiental, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 16, que o governo entende os recados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o Brasil na questão ambiental. "Entendemos a importância da dimensão ambiental para tornar crescimento sustentável. Temos matriz energética mais limpa do mundo e agricultura produtiva, que não precisa derrubar uma árvore. Precisamos erradicar a mineração ilegal, o desmatamento e temos o compromisso com o Acordo de Paris. Sabemos que o futuro é verde e tecnológico", afirmou, no evento de lançamento do Relatório Econômico de 2020 da OCDE sobre o Brasil.



No documento, a OCDE enfatiza a necessidade de se fortalecerem os esforços de combate ao desmatamento ilegal e pede a garantia de pessoal e orçamento adequado para as agências ambientais. O relatório recomenda "evitar o enfraquecimento do atual marco legal de proteção, incluindo áreas protegidas, o código florestal e enfocar o uso sustentável do potencial econômico da Amazônia".



Guedes disse que o País está pronto para adesão plena à OCDE, citando que o País já cumpre 94 dos 245 requisitos da organização enquanto busca a convergência com os demais padrões a entidade. "Nossa entrada na OCDE vai reforçar agenda social, ambiental e de governança corporativa. Estou certo de que nosso acesso á OCDE será muito bom para o Brasil e também para a organização, já que estamos ente as dez maiores economias do mundo", completou.