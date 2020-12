Presidente do BC cita expectativa de 'ampla disponibilidade de vacinas covid-19'

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citou nesta terça-feira, 15, uma expectativa de que haja "ampla disponibilidade de vacinas covid-19" nos países. A avaliação consta em apresentação, divulgada na internet, de Campos Neto em evento fechado da gestora BlackRock.



Na apresentação de Campos Neto, há dois gráficos mostrando os tratamentos potenciais contratados per capita entre países desenvolvidos e emergentes. São listadas as diferentes vacinas disponíveis no mercado. Em sua apresentação, Campos Neto também mostrou, por meio de gráficos, o otimismo nos mercados financeiros provocado pelo anúncio dos resultados de testes de vacina da Pfizer.