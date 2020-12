MME lança Plano Nacional de Energia 2050 na quarta-feira, 16

O Ministério de Minas e Energia lança na quarta-feira, 16, às 15 horas, o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE). O documento traça um planejamento de longo prazo para o setor de energia. O evento será transmitido pelas redes sociais do ministério.



De acordo com a pasta, o plano explora "os diversos aspectos da evolução do setor em uma perspectiva de múltiplas alternativas de produção e uso de energia, comumente aglutinados na chamada transição energética.".



O PNE 2050 foi elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e submetido a consulta pública em julho deste ano. O documento ainda será levado para apreciação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).