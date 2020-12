Empresários de todos os setores da indústria continuam confiantes, diz CNI

Os empresários da indústria brasileira estão confiantes em todos os 30 setores analisados no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) em dezembro, segundo divulgou nesta terça-feira, 15, a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa revela que o indicador variou entre o mínimo de 57 pontos, para o setor de obras de infraestrutura, e o máximo de 67,7 pontos, no caso do setor de metalurgia.



O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, destaca que os índices de expectativa em relação às condições atuais vêm positivo, em todos os setores, o que mostra, segundo ele, uma "melhora consistente na atividade industrial". "Estamos em patamares de confiança de período anterior à pandemia. Isso é positivo porque indica propensão a aumento dos investimentos no próximo ano", afirma.



O ICEI varia de zero a 100 pontos e valores acima de 50 indicam que os empresários estão confiantes. O ICEI de dezembro revela ainda um avanço da confiança em 18 dos 30 setores pesquisados. As maiores altas da confiança se deram no setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, no setor de outros equipamentos de transporte e no setor de obras de infraestrutura.



Por outro lado, as maiores quedas de confiança ocorreram nos setores de bebidas, de couro e artefatos de couro e no setor de produtos de borracha. Mas todos esses setores continuaram com ICEI acima de 50 pontos, o que ainda denota confiança.



Azevedo destaca ainda que o índice de expectativa mostra otimismo há alguns meses e indica um início de 2021 promissor para a indústria brasileira.



O ICEI ouviu 2.315 empresas entre 1º e 11 de dezembro, sendo 888 pequenas, 852 médias e 575 grandes.