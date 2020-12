Produção industrial dos EUA sobe 0,4% em novembro ante outubro

A produção industrial nos Estados Unidos subiu 0,4% em novembro ante outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço de 0,2% no período.



O resultado da produção industrial de outubro ante setembro foi revisada para baixo, de avanço de 1,1% para alta de 0,9%.



Já a utilização da capacidade da indústria subiu 0,3 ponto porcentual no mês passado, para 73,3%, acima do esperado, que era 73,0%.