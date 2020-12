Opep adia reuniões de comitê técnico previstas em dezembro para janeiro

A Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) anunciou o adiamento de reuniões de seus comitês técnicos previstas para acontecer neste mês para janeiro de 2021. A organização não informou o motivo do adiamento, porém é esperado do órgão um consenso sobre as metas de produção e estoque da commodity para o próximo ano.



Segundo comunicado, a 47ª reunião do Comitê Técnico Conjunto (JTC, na sigla em inglês) prevista para acontecer nesta quarta-feira, 16, e a 25ª reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial (JMMC, na sigla em inglês), que aconteceria nesta quinta-feira, 17, foram remarcadas para os dias 3 e 4 de janeiro respectivamente.