BC publicará IBC-Br referente a novembro no dia 18 de janeiro

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 14, por meio de nota, que publicará os dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) referentes a novembro de 2020 no dia 18 de janeiro de 2021. Já o IBC-Br de dezembro de 2020 será divulgado em 12 de fevereiro de 2021.



Segundo o BC, "o calendário dos demais meses do próximo ano será disponibilizado após o IBGE publicar sua programação completa de divulgação de Indicadores para 2021".



O IBC-Br é divulgado às 9 horas.