Guedes: Lembrem que não fui eu que fiz o teto; teto é precário tecnicamente

O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta sexta-feira, 11, que o teto de gastos é mal formulado, mas garantiu que a regra fiscal continua de pé. "Lembrem-se que não fui eu que fiz esse teto. O teto é precaríssimo, tecnicamente. Mas quem fez o teto saiu correndo, não fez parede, não fez nada. E o piso sobe todo ano", afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.



Segundo Guedes, o credor da dívida brasileira olha atualmente apenas o fechamento das contas e não pergunta se o governo soube gastar bem ou gastou com bobagem. "Essa pergunta é para quem está um pouco mais calmo, com todo mundo sereno. Aí pode se falar em reformular o teto. O teto é uma promessa de que somos responsáveis. É algo bastante precário, mas, se tirar, o juro sobe e vão acusar o governo de políticas populistas para ganhar eleição", completou.