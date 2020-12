Guedes, a Tasso: Estamos do mesmo lado, respeitosamente

O ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu nesta sexta, 11, os questionamentos do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que não gostou das críticas do ministro à social democracia.



Guedes antes havia criticado a corrente política por aumentar gastos e reagir à inflação ou ao maior comprometimento do Orçamento com aumento de tributos. Tasso respondeu que foi a social democracia que controlou a inflação e realizou superávits primários quando governou o Brasil.



"O PSDB junto com PT trouxe os pobres para orçamento público, o que direita conservadora não soube fazer no passado. Mas levou um pouco de tempo para entender a natureza do problema brasileiro. Estamos do mesmo lado, respeitosamente", disse Guedes ao senador, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.