Emprego: pesquisa revela expectativa positiva de vagas para início de 2021

Pesquisa mostra que empresários mineiros têm intenções positivas de contratação para o 1° trimestre de 2021 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) empresários de Minas Gerais têm mostrado intenções positivas de contratação para o primeiro trimestre de 2021. Segundo a pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup, esse percentual é de 17%. Por outro lado, do total de entrevistados, 6% preveem demissões, 71% não pretendem alterar o quadro de funcionários nos primeiros três meses do ano e 6% não souberam informar. Osdetêm mostrado intençõesdepara o. Segundo a pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup, esse percentual é de 17%. Por outro lado, do total de entrevistados, 6% preveem demissões, 71% não pretendem alterar o quadro de funcionários nos primeiros três meses do ano e 6% não souberam informar.





O indicador geral do Brasil na pesquisa mostra que o mesmo contingente de 17% dos empregadores preveem aumento nas contratações, enquanto 8% preveem demissões e 70% não esperam nenhuma alteração em sua força de trabalho.

Setores com expectativa de crescimento

Segundo Dal Col, ao analisar a situação do país, é possível perceber setores que estão se destacando mais. “Percebemos uma intenção positiva nos setores de varejo e comércio atacadista, seguido também, do setor industrial, que não vinha com uma faixa de crescimento. E uma manutenção dessa taxa no setor financeiro, imobiliário e de seguros. Percebemos uma manutenção desse setor, ainda com investimento e era o único que vinha um pouco mais positivo”, completa.

Em Minas Gerais

Para a diretora, o crescimento dos setores atacadista, varejista e industrial podem ter contribuído para elevar a taxa de expectativas do estado mineiro (13%), em relação ao indicador geral do Brasil, que ficou em 10%.



“Pode ser que as empresas que responderam a pesquisa, da região de Minas Gerais, pertençam mais a esses setores ou pode ser que de, alguma forma, esses setores tenham uma presença um pouco mais relevante dentro do estado e, dessa forma, acabaram fazendo com que a média ficasse um pouco mais elevada”.





Dal Col destaca que esse resultado para 2021 é exatamente o mesmo de 2020, comparando o mesmo período. “Isso pode caracterizar uma retomada, dentro do que se planejava no início deste ano, antes da pandemia. Vale ter um olhar para isso e ficar atento”.





As pessoas que estão buscando oportunidades de trabalho devem observar em quais setores existe uma movimentação e os que ainda podem estar em uma retração ou com uma retomada menor, segundo ela.

Em busca de vagas

A diretora acredita que as pessoas que estão em busca de emprego devem se planejar, para tentar ocupar uma dessas vagas. “A pessoa pode começar a trabalhar em uma atividade que não é a que mais quer, pela necessidade de pagar as contas. Mas ela deve ficar atenta às áreas ou setores de seu interesse. No entanto, durante o período em que ela estiver nesse setor, é sempre importante que ela ofereça o seu melhor”.





Dal Col ressalta, ainda, como se tornar um profissional atrativo para ser contratado. “A pessoa deve ser clara do que está buscando, das suas competências e valores, além do que pode oferecer àquela organização. Lembre-se que essa relação é sempre uma via de mão dupla. A empresa sempre quer saber o que você tem a oferecer e, em contrapartida, você deve se perguntar o que ela também vai te oferecer”.





Outra dica da diretora, é sempre estudar sobre as empresas que estão com expectativa de contratação. “Se você vir o anúncio de uma vaga, antes de ir até lá, pesquise sobre a empresa. Hoje nós temos vários recursos na Internet que ajudam a dar informações a esse respeito”.

Mudanças trazidas pela pandemia

“As empresas ainda estão em fase de planejamento e entendimento. Apenas algumas poucas, têm declarado que vão permanecer em home office. Mas já vemos algumas outras manifestando essa intenção, também. E as que não manifestaram, estão planejando e trabalhando com essa possibilidade.





Para Dal Col, os profissionais também precisam analisar se querem trabalhar em casa, o que significa o home office, quais os ganhos e o que eles terão que abrir mão para se adequarem a essa nova realidade.





"A pandemia trouxe uma perspectiva maior para o trabalho em casa. A situação da pandemia ensinou os profissionais e as organizações a se ajustarem a esse modelo, a perceberem que ele é até diferente do que a gente imaginava antes de viver esse momento. E muito provavelmente ela nos ajude a construir uma década, em que a força de trabalho vai ter uma atuação diferente ou, pelo menos, vai acelerar essa diferença. Temos algumas pesquisas que mostram que o trabalho e a jornada flexível, o modelo remoto seria um pouco mais dominante e, talvez a pandemia tenha acelerado essas perspectivas e possibilidades”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz