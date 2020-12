Guedes: vamos reduzir alíquota de impostos para empresas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta sexta-feira, 11, que a reforma tributária irá reduzir alíquota de impostos para empresas, enquanto o governo passará a taxar a distribuição de dividendos.



"Tem gente sonhando com a reforma tributária para aumentar impostos. Particularmente se for aliança de um presidente da Câmara (Rodrigo Maia) com a esquerda. A esquerda aumenta impostos há 30 anos no Brasil. A social democracia gasta primeiro e depois aumenta os impostos, nós não faremos isso. Nós queremos controlar os gastos", afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.