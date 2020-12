PIB de Minas cresce 8,1% no 3º trimestre, mas queda no ano ainda é de 5,2%

Expansão do PIB de Minas Gerais foi de 8,1% no terceiro semestre, maior da série histórica iniciada em 2002. Taxa acumulada em 2020 é de -5,2%. (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Produto Interno Bruto () deapresentou expansão deno terceiro trimestre de 2020 em comparação ao trimestre anterior, segundo levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro () e divulgado nesta sexta-feira (11).O crescimento é decorrente da retomada das atividades econômicas após o período de restrições em razão da pandemia de, que levou o nível de atividade do segundo trimestre ao colapso.

Em valores correntes, o PIB mineiro no terceiro trimestre de 2020 totalizou R$ 171,8 bilhões, dos quais R$ 152,1 bilhões se referem ao Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços correntes. Segundo a FJP, que divulgou os dados em evento virtual, a participação mineira no PIB nacional alcançou seu maior patamar na série histórica, registrando 9,1% no trimestre observado.

Ainda em retração

Embora o bom resultado apresentado no terceiro trimestre, a taxa acumulada no ano aponta uma retração de 5,2% no PIB do estado. Segundo o pesquisador, o ano de 2019 foi um ano ruim para o PIB de Minas, principalmente no segundo semestre, e a crise da pandemia pegou o estado em um momento de economia já fragilizada.



Para ele, é importante perceber que a recuperação no terceiro semestre de 2020 foi vigorosa, mas não conseguiu compensar ainda todas as perdas das retrações do primeiro e segundo trimestres do ano. “Ainda temos um bom caminho a percorrer até pelo menos retornarmos ao ponto onde estávamos”, advertiu o pesquisador no evento da FJP.

O resultado positivo para o período que compreende os meses de julho a setembro deste ano foi estimulado, principalmente, pela indústria de transformação e pelo comércio, que cresceram 21,1% e 16,1%, respectivamente.



Com o desempenho, o nível de manufatura no estado alcançou o patamar anterior ao da crise sanitária. No comércio, os números são creditados, entre outros, ao aumento no volume de vendas de veículos à ampliação do comércio varejista de uso pessoal e doméstico.

A construção civil em Minas também apresentou expansão, registrando crescimento de 6,5% no comparativo do terceiro com o segundo trimestre de 2020. Esse resultado e%u0301 corroborado pela recuperação do pessoal ocupado no setor no estado no mesmo período, conforme mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Conti%u0301nua), e, da mesma forma, pelo crescimento nos empregos formais apurado pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).



A agropecuária teve ligeiro aumento na atividade em comparação ao trimestre anterior. Entretanto, numa comparação com o mesmo período do ano passado, paralelo que segundo a FJP faz mais sentido pelas semelhanças das safras colhidas, a expansão registrada é de 12,2%, explicado pela alta produtividade do café.

Segundo a FJP, a expansão de 8,1% do índice de volume do PIB mineiro no terceiro trimestre de 2020 foi o maior da série histórica iniciada em 2002. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 7,7% no terceiro trimestre de 2020 ante o segundo trimestre, conforme divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início de dezembro.

Confira o relatório completo da FJP sobre o PIB do terceiro semestre em Minas Gerais