Reforma administrativa deverá ser votada ao longo de 2021, diz Anastasia

O senador Antonio Anastasia (PSD-MG) acredita que a avaliação de desempenho de servidores públicos deve ser a chave para uma reforma administrativa eficiente, a qual ele acredita que será votada pelo parlamento em 2021. "Temos de focar na melhoria do serviço público. Precisamos fazer uma reforma ganha-ganha. Servidores têm de ser valorizados e reconhecidos e a chave para isso não é a estabilidade é a avaliação de desempenho", disse durante participação no 19º Fórum Empresarial Lide. "Aí está o grande pulo dessa reforma", afirmou.



Para o parlamentar, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enviada pelo governo ao Congresso tem erros técnicos, mas há perspectiva de aprovação de reformas no atual Congresso, incluindo a tributária. "Não podemos perder a oportunidade que é o perfil reformista do atual Congresso", afirmou. "A burocracia é necessária, mas tem a boa e a ruim, precisamos extirpar a má burocracia", disse.



Anastasia falou ainda sobre a necessidade de se criar um ambiente favorável com segurança jurídica. "Hoje o próprio gestor público tem medo de dar uma assinatura, é uma assinatura hoje e um processo amanhã", disse.