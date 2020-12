Líder no Senado dos EUA pede aprovação do Orçamento para evitar shutdown

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell (Republicano), pediu nesta sexta-feira que seus colegas senadores aprovem o projeto de lei orçamentária para evitar o chamado shutdown a partir da meia noite de hoje, o que paralisaria o governo federal. O senador ainda defendeu a aprovação do pacote fiscal voltado a amortecer os impactos econômicos da covid-19.



"O Senado precisa aprovar uma medida provisória de financiamento hoje para evitar um colapso", disse o republicano de Kentucky no plenário do Senado.



McConnell ainda reiterou seu apelo para que democratas e republicanos façam concessões para chegar a um acordo sobre o pacote fiscal. "Eu proponho deixar de lado as proteções de responsabilidade de empresas, bandeira dos republicanos, e repasses estaduais e locais, defendidos pelos democratas, e fazer leis onde podemos concordar", afirmou.