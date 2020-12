Secretária vê SP em recuperação em 'V' e PIB acima de dado de fevereiro

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, afirmou que a economia de São Paulo teve queda menor em meio à pandemia de coronavírus e está se recuperando de forma muito rápida, em "V". Segundo a secretária, durante participação no 19º Fórum Empresarial Lide, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado já está acima do dado de fevereiro, pré-pandemia.



A secretária ainda disse que o saldo negativo de empregos em São Paulo já deve ser zerado em novembro, caso o saldo líquido do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de outubro, de cerca de 130 mil vagas, seja mantido.



Para ressaltar a força da economia paulista, Patrícia Ellen também destacou que o número de abertura de empresas na Junta Comercial do Estado tem batido recorde nos últimos três meses.