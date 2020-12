Superintendência do Cade recomenda reprovação de negócio entre Teksid pela Tupy

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a reprovação de negócio entre a Teksid, subsidiária da Fiat Chrysler Automóveis, pela Tupy. O processo foi enviado para o tribunal do órgão, que será responsável pela decisão final.



A Superintendência-Geral pode aprovar operações que considera que não representam risco à concorrência sem que o negócio tenha que passar pelo tribunal.



Em casos em que considera que há problemas concorrenciais, ela envia o ato de concentração para o tribunal, com recomendação de aprovação ou reprovação, como nesse caso, de aprovação com a restrição, que é a assinatura do acordo.



A Tupy adquiriu, no fim do ano passado, o negócio de componentes de ferro fundido da Teksid, subsidiária da Fiat Chrysler Automóveis, por 210 milhões de euros.



O acordo inclui as fábricas da Teksid no Brasil, México, Polônia e Portugal, além de participação em joint venture na China, bem como centro de engenharia na Itália e escritório comercial nos EUA.