Publicado o calendário de saques de auxílio com pagamentos residuais até 27/1

O governo publicou nesta sexta-feira, 11, o calendário para saques do auxílio emergencial, que prevê pagamentos residuais até 27 de janeiro de 2021. De acordo com a portaria do Ministério da Cidadania, o chamado ciclo 6 terá pagamentos de 13 a 29 de dezembro em poupanças digitais e saques em dinheiro de 19 de dezembro a 27 de janeiro.



Os recursos serão enviados a beneficiários do auxílio emergencial que tenham recebido a primeira parcela em julho, tiveram o pagamento reavaliado em novembro de 2020 decorrente de atualizações de dados governamentais, que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital no período de 14 a 23 de novembro.



Os pagamentos e saques seguirão o calendário de acordo com a data de nascimento dos beneficiários.