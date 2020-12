Secretário do Tesouro dos EUA relata avanço em negociação de novo pacote fiscal

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, relatou nesta quinta-feira, 10, progressos nas negociações entre governo e oposição em torno de um novo pacote fiscal para os Estados Unidos, considerado fundamental para apoiar a economia do país, impactada pela segunda onda de covid-19. Ele, contudo, não deu prazo para o desfecho do impasse.



Democratas e republicanos travam mais uma guerra de braço no Congresso, desta vez sobre o texto do novo estímulo econômico.



Enquanto o partido do presidente eleito, Joe Biden, não abre mão de conceder ajuda financeira a Estados e municípios, ponto criticado pela atual gestão da Casa Branca, a legenda de Donald Trump quer a todo custo proteger empresas contra eventuais processos trabalhistas de funcionários contaminados pela covid-19.



A pouca disposição dos dois lados a ceder trava as negociações e tem levado lideranças a trocarem farpas em público, elevando a tensão do debate.



Em audiência na Câmara dos Representantes no início de tarde, Mnuchin ainda pediu aos deputados alocação de fundos para ajudar trabalhadores do setor de aviação, utilizando recursos excedentes de outros pacotes fiscais já adotados no país.



"Muitas empresas inscritas para tomar crédito pela Lei Cares não usaram o dinheiro, porque conseguiram financiamento no mercado de capitais", declarou o secretário.