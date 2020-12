Legado de Joseph Safra transborda o mercado financeiro, diz B3

Em nota distribuída à imprensa, a B3 afirmou que recebeu com pesar a notícia da morte de Joseph Safra, dono do Banco Safra. A Bolsa disse que o banqueiro construiu um dos maiores bancos do País, ajudando a financiar etapas importantes do desenvolvimento econômico brasileiro.



"Seu legado transborda o mercado financeiro na capacidade de aliar e realmente viver, no seu dia a dia, a visão de um negócio bem sucedido e uma profunda responsabilidade social. Seu José foi um dos primeiros e grandes filantropos do Brasil e nos mostrou que esses valores são complementares e fazem a diferença na história das empresas e das pessoas", diz a nota, assinada pelo presidente da B3, Gilson Finkelsztain.



Ele manifestou solidariedade neste momento de luto. "À família, nosso fraterno abraço de conforto. Aos colegas do Safra e inúmeros amigos, a certeza de que sua trajetória e legado perduram", escreveu.