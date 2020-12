Ampliação de empresa moveleira deve gerar 100 novos empregos em Uberaba

O anúncio da vinda da nova empresa foi feito através de vídeoconferência (foto: PMU/Divulgação)

A instalação de uma nova unidade de uma empresa que fabrica molduras de portas, divisórias e fundo de móveis deve gerar ao menos 100 empregos diretos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com a abertura de duas linhas de produção no Distrito Industiral I, já a partir do começo de 2021. O investimento total para todo ano será de R$ 5 milhões.