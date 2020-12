BC do Canadá mantém taxa básica de juros em 0,25% ao ano e QE em US$ 4 bi

O Banco Central do Canadá decidiu nesta quarta-feira, 9, manter a taxa básica de juros do país em 0,25% ao ano. O programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) tampouco foi alterado e continuará em seu ritmo atual de pelo menos US$ 4 bilhões por semana.



De acordo com a autoridade canadense, as economias global e local passam por um processo de recuperação após o golpe da pandemia, mas não haverá mudanças na política monetária até que a inflação volte à meta de 2%.



O mais recente índice de preços ao consumidor (CPI) do país, para o mês de outubro, apresentou variação mensal de 0,7%.



"A recuperação econômica do Canadá continuará exigindo apoio extraordinário da política monetária", diz o comunicado desta quarta.



"Casos de covid-19 em muitas partes do país estão forçando a retomada de restrições. Isso deve afetar o crescimento no primeiro trimestre de 2021 e contribuir para uma trajetória instável, até que uma vacina esteja amplamente disponível", alerta o texto.