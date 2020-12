Exportações da Alemanha sobem 0,8% em outubro ante setembro; previsão +1,4%

As exportações da Alemanha tiveram crescimento de 0,8% em outubro ante setembro, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira. O resultado veio abaixo da expectativa de alta de 1,4% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já as importações tiveram crescimento de 0,3% em outubro, na mesma comparação. O superávit comercial ajustado do país em outubro ficou em 18,2 bilhões de euros. A previsão dos analistas era de 17,7 bilhões de euros. (Com informações da Dow Jones Newswires).