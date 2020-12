Operadora de telefonia móvel virtual chega a Minas prometendo inovações

A operadora quer se destacar das tradicionais ao oferecer serviços para resolver de forma simples e direta eventuais dúvidas, pendências e questões relacionadas com a conta (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

deFluke começou seu atendimento comercial em Minas Gerais nessa segunda-feira (7/12). A chegada ao estado faz parte dos planos deda companhia, que registrou umexpressivo nos últimos meses.

Aportes de recursos, realizados por investidores-anjo, permitiram que a operadora virtual expandisse sua atuação para São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e agora Minas. A empresa começou a atuar em março deste ano e vem intensificando a aquisição de assinantes desde julho, quando os usuários da operadora móvel se multiplicaram em apenas algumas semanas. Para 2021, a operadora prevê novas expansões.

Entre os diferenciais que chamam a atenção do cliente está a flexibilidade dos planos e a transparência na relação entre operadora e assinante. Marcos Antônio Oliveira Jr., CEO e um dos fundadores da Fluke, afirma que o propósito da companhia é ser uma alternativa às operadoras tradicionais, com um serviço que respeite o hábito do consumidor e não o obrigue a contratar planos engessados.

“Não há letras miúdas na nossa comunicação ou no contrato e o assinante consegue compor o seu plano conforme o seu perfil de consumo, adaptando sem qualquer complexidade ou burocracia. Se ele contratou 2 GB e usou apenas 1 GB, terá outro a seu dispor, sem prazo de validade. Aqui o cliente paga pelo que de fato ele consome”, explica Marcos.

Facilidades

O sinal da operadora cobre todo território nacional com uma rede 3G e 4G sem limitação de velocidade. Além disso, o consumidor tem acesso a planos semanais ou mensais e ainda pode fazer compras adicionais a qualquer momento. Também é possível renovar o pacote automaticamente toda semana ou mês.

Pelo aplicativo, o assinante pode solicitar o chip SIM, que será entregue na casa do cliente. Dentro do aplicativo, há a opção de escolher ou trocar de plano, alterar os dados pessoais, solicitar a portabilidade, acompanhar o consumo em tempo real, contratar acesso à internet, minutos de ligações e SMS, além de solicitar ajuda pelo chat ou diretamente pelo telefone.

A ideia é oferecer ao consumidor a possibilidade de resolver de forma simples e direta eventuais dúvidas, pendências e questões relacionadas com a conta. Assim, o assinante não precisa mais se submeter a longas esperas na linha do telefone e nem ser obrigado a lidar com um atendimento de call center terceirizado.

Mercado em expansão

O mercado de operadoras virtuais tem um potencial enorme, se considerarmos que 90 milhões de brasileiros trocam de operadora por ano e que as empresas tradicionais representam 40% das reclamações no Procon – 70% destes 40% são de cobranças indevidas.

Há espaço para elas crescerem no Brasil. Na Espanha, por exemplo, 30% do mercado é ocupado pelas operadoras virtuais. Na Alemanha elas respondem por 27%, na Holanda ocupam a faixa de 40%, já nos Estados Unidos e Austrália representam 11% do mercado. É, portanto, um negócio relevante nestes países.

Por aqui, as digitais ocupam apenas 0,5% do mercado. A tendência, porém, é que os dois tipos de empresas coexistam: as tradicionais oferecendo a infraestrutura e as digitais fazendo o atendimento ao cliente.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.