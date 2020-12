Representante do BC celebra uso do PIX aos fins de semana

O chefe adjunto de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central (BC), Carlos Brandt, celebrou nesta terça-feira o aumento do uso do PIX pelos brasileiros ao longo das três primeiras semanas de funcionamento do novo meio de pagamentos, inclusive aos fins de semana.



"Duvidava-se que o fim de semana poderia ter quantidades expressivas de transações com PIX, mas, no último fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, a quantidade foi maior do que em qualquer dia da segunda semana", afirmou o representante do BC, que destacou que os vendedores vão preferir receber pelo PIX porque o dinheiro cai em no máximo 10 segundos.



O PIX começou a funcionar no dia 16 de novembro e, na segunda-feira, 7, completou três semanas em operação. Já foram R$ 47,6 bilhões em transações, segundo o Banco Central.



Corte de custos



Segundo Brandt, o PIX pode reduzir receitas para os bancos, mas, por outro lado, diminui os custos e agrega um volume financeiro em transações ao setor. "O PIX é um ganha-ganha para agentes, sociedade e também ao governo", disse ele.



Apenas em três semanas desde seu lançamento, o número de chaves já passa dos 103 milhões cadastramentos.