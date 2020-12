Representantes do setor privado defendem reformas para retomada em 2021

Representantes do setor privado defenderam a aprovação de reformas para garantir a retomada da economia em 2021. Em evento promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (Ieja), o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse que a expectativa do setor para o próximo ano é positiva, mas é preciso "passos seguros" para a recuperação.



"Precisamos do Congresso Nacional, de uma reforma tributária clara e consciente. Nossos impostos são perversos, nosso sistema tributário é incompreensível. Precisamos de reforma administrativa e de ter segurança no ajuste fiscal", afirmou Andrade.



O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse que a ação coordenada do poder público e do setor privado evitou que 2020 fosse tão ruim economicamente quanto as previsões iniciais. "Serão importantíssimas as reformas, em especial as que procuram destravar investimentos e aumentar produtividade", completou.



Ele disse ainda que o maior risco para o País segue sendo dinâmica da divida publica.